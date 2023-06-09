Nijerya ve Gambiya, Dijital Ekonomi Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı, Gambiya ile dijital ekonomi alanında işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma, geniş bant geliştirme, çeşitlilik yönetimi, araştırma, kapasite geliştirme, siber güvenlik, internet yönetişimi, altyapı, yasal çerçeveler ve e-devlet konularını kapsayacak.

Nijerya ve Gambiya, dijital ekonomi alanında işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami ve Gambiyalı mevkidaşı Ousman Bah, dijital ekonomi alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptına imza attı.

Anlaşma, iki ülke arasındaki geniş bant geliştirme, çeşitlilik yönetimi, araştırma, kapasite geliştirme, siber güvenlik, internet yönetişimi, altyapı, yasal çerçeveler ve e-devlet konularını kapsayacak.

Gambiyalı Bakan Bah, yaptığı açıklamada, hükümetin telekomünikasyon sektörünün gelişimini hızlandırmak için Nijerya İletişim Komisyonunun (NCC) desteğini ve işbirliğini istediğini belirtti.

Bah, Nijerya'nın, sektörün istatistikleri ışığında ekonomisini dijitalleştirme hedeflerine ulaştığını ifade etti.