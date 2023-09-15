Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele'nin yerine yeni başkan atandı

Nijerya'da yolsuzluk iddiasıyla görevden alınan Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele'nin yerine Olayemi Cardoso atandı. Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun atama kararıyla birlikte 4 kişi de başkan yardımcısı olarak görevlendirildi.

Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele'nin yerine yeni başkan atandı.

Devlet Başkanı'nın Özel Danışmanı Ajuri Ngelalei, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Olayemi Cardoso'yu yeni CBN Başkanı olarak atadığını duyurdu.

Ngelalei, Tinubu'nun 4 kişiyi de başkan yardımcısı olarak atadığını ifade etti.

Tinubu, 9 Haziran'da CBN Başkanı Emefiele'yi yolsuzluk gerekçesiyle görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

Godwin Emefiele'nin yolsuzlukla suçlandığı dava devam ediyor.