Nijerya Maliye Bakanı, Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık krediyi onayladı

Nijerya Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Koordinatör Bakan Wale Edun, kabinenin Dünya Bankasının önerdiği 1,5 milyar dolarlık krediyi onayladığını bildirdi. Abuja yönetimi, Dünya Bankasının imtiyazlı finansmanını kabul etti ve ülkenin ekonomisini güçlendirmek için zor kararlar alabileceğini ifade etti.

Nijerya Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Koordinatör Bakan Wale Edun, kabinenin Dünya Bankasının önerdiği 1,5 milyar dolarlık krediyi onayladığını bildirdi.

Edun, Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen ikinci Federal Yürütme Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abuja yönetiminin gerçekleştirdiği reformlar temelinde Dünya Bankasının imtiyazlı finansmanı işleme koymayı kabul ettiğini belirtti.

Kabinenin Dünya Bankasından kredi alınmasını onayladığını kaydeden Edun, böylece hükümetin ülkenin ekonomisini güçlendirmek için zor kararlar alabildiğini ifade etti.

Bakan Edun, hükümetin, Ekiti eyaletinde gençleri bilgi ekonomisinde destekleyecek bir proje için de Afrika Kalkınma Bankasından 80 milyon dolarlık bir finansmanı onayladığını sözlerine ekledi.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu durum, ülkede hayat pahalılığına yol açtı.

Tinubu'nun sübvansiyonu kararı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan çift haneli enflasyonu daha da kötüleştirerek hayat pahalılığıyla boğuşan halkın öfke ve hayal kırıklığını körüklemişti.