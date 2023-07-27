Nijerya İşçi Konfederasyonu Hükümete 7 Günlük Süre Verdi

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC), ülkede devam eden hayat pahalılığına çözüm bulması için hükümete 7 günlük süre vererek, aksi takdirde ülke çapında greve gidileceğini açıkladı. NLC Başkanı Joe Ajero, yaptığı açıklamada, ülkede devam eden hayatı pahalılığının işçileri zor durumda bıraktığını belirtti. Hükümetin 7 günde ülkedeki ekonomik sıkıntıya çözüm bulmaması durumunda ülke çapında grev başlatacaklarını kaydeden Ajero, 'Hükümet, vatandaşların refahını ve sorunlarını dikkate almadan hareket ederek Nijeryalılara ve işçilere karşı büyük bir küçümseme ve saygısızlık gösteriyor.' ifadesini kullandı. Ajero, NLC'nin, hükümetin 'insanlık dışı' eylem ve politikalarına karşı öfkesini göstermek için Nijerya genelinde kitlesel protestolar düzenlemeye karar verdiğine işaret etti. Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu ülkede hayat pahalılığına yol açtı.