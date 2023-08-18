Nijerya Hükümeti Gıda Sıkıntısıyla Mücadele İçin 241 Milyon Dolar Ayırdı

Nijerya hükümeti, ülkedeki gıda sıkıntısıyla mücadele için tüm eyaletlere dağıtılmak üzere 241 milyon dolar fon ayırdı. Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, hükümetin endişe duyduğunu belirterek fonun gıda satın almak ve vatandaşlara dağıtmak için kullanılacağını açıkladı.

Nijerya hükümeti, ülkedeki gıda sıkıntısıyla mücadele için tüm eyaletlere dağıtılmak üzere 241 milyon dolar fon ayırdı.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, başkent Abuja'da düzenlenen Ulusal Ekonomik Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, artan hayat pahalılığı ve ülkede giderek kötüleşen gıda sıkıntısından endişe duyduğunu belirtti.

Hükümetin ülkedeki gıda sıkıntısıyla mücadele için tüm eyaletlere dağıtılmak üzere 241 milyon dolar fon ayırdığını kaydeden Zulum, "Fon, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasını takiben mevcut enflasyon ve gıda sıkıntısına hükümetin yanıtı olarak gıda satın almak ve vatandaşlara dağıtmak için harcanacak." dedi.

Zulum, ülkede bulunan 36 eyalete 5'er milyar naira (yaklaşık 6,5 milyon dolar) verileceğini ifade etti.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken, bu, ülkede hayat pahalılığına yol açtı.

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS), temmuzda yıllık enflasyonun yüzde 24,08'e yükselerek Eylül 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıklamıştı.