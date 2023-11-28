Nijerya-Fas Gaz Boru Hattı Projesi 2024'te Başlayacak

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo, Afrika'yı Avrupa pazarına bağlayacak Nijerya- Fas Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşasına 2024'te başlanmasının beklendiğini belirtti.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Bakan Ekpo, Fas'ın Abuja Büyükelçisi Moha Tagma'yı başkent Abuja'daki Petrol Kaynakları Bakanlığı binasında kabul etti.

Görüşmede, Trans-Atlantik boru hattı projesinin tamamlanmasına yönelik işbirliği ve kararlılık ile diğer ortak projeler ele alındı.

Ekpo, Nijerya- Fas Gaz Boru Hattı Projesi'nin geçtiği Afrika ülkelerinin doğal gaz kaynaklarının paraya çevrilmesini arttıracağını ve aynı zamanda Avrupa'ya yeni bir alternatif ihracat yolu sunacağını belirtti.

Projenin inşasına 2024'te başlanmasının beklendiğini kaydeden Ekpo, Nijerya'nın projeye hazır ve ilgili olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Tagma da bu projenin amacının sadece gaz taşımak değil, aynı zamanda boru hattının geçtiği ülkelerin kalkınması için fırsatlar sunmak olduğunu söyledi.

Fas ile Nijerya arasında 2018'de imzalanan doğal gaz boru hattı inşası anlaşmasıyla Fas başta olmak üzere, Batı Afrika ile Avrupa ülkelerinin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması ve Afrika ülkelerinin sanayi alanında kalkınması hedefleniyor.

Yaklaşık 5 bin 600 kilometre olacak boru hattı, Nijerya'dan başlayarak Benin, Togo, Gana, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone, Gine, Gine-Bisau, Gambiya, Senegal ve Moritanya'dan geçerek Fas'a ulaşacak.