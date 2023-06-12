Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılması kararının yol açtığı hayat pahalılığına dikkat çekti

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkedeki petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırma kararının yol açtığı hayat pahalılığının farkında olduklarını belirterek, bu durum karşısında halktan sabırlı olmalarını istedi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkedeki petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırma kararının yol açtığı hayat pahalılığının farkında olduklarını belirterek, bu durum karşısında halktan sabırlı olmalarını istedi.

Tinubu, "12 Haziran Demokrasi Günü" vesilesiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılması kararının, "halka ekstra bir yük" getireceğinin farkında olduğunu söyledi.

Ülkede artan akaryakıt fiyatlarının karşısında halktan sabırlı olmalarını isteyen Tinubu, sübvansiyonun kaldırılması kararının "ülkeyi batmaktan kurtarmak için" katlanmaları gereken bir karar olduğunu dile getirdi.

Tinubu, sübvansiyonun sona erdirilmesi karşılığında ulaşım altyapısına, eğitime, düzenli elektrik arzına, sağlık hizmetlerine ve yaşam kalitesini artıracak diğer kamu hizmetlerine büyük yatırımlar yaparak geri ödeme yapacağına dair söz verdi.

Tinubu'nun 29 Mayıs'ta göreve başladığında petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Ülkede litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,40 dolar) satılan akaryakıt fiyatları 488-557 nairaya (1,06-1,21 dolar) çıkmıştı.

Nijerya'daki yakıt sübvansiyonu

Nijerya, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, Ekim 2000'de petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonu getirmişti.

Devlet Başkanı Tinubu, yakıt sübvansiyonunun yoksulları değil sadece zenginleri kayırdığını ve maliyetin giderek arttığını belirterek, sübvansiyonu kaldıracağını açıklamıştı.