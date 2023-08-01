Nijerya Devlet Başkanı, ekonomiyi canlandırmak için tedbirler açıkladı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından ekonomiyi canlandırmak ve enflasyonu düşürmek için tedbirler açıkladı. Tinubu, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesindeki hayat pahalılığını hafifletmek için ailelere 200 bin tondan fazla tahıl dağıtılması talimatı verdiğini belirtti. Ülkede asgari ücreti artırma, iş yerlerinde daha iyi maaşı teşvik etme ve çiftçilik, imalat ve küçük işletme sektörleri için mali yardım sözü veren Tinubu, 'Hükümet, ihtiyaç sahibi öğrencilerin de şartlı nakit transferlerinden ve gıda dağıtımından yararlanabilmelerini sağlamaya çalışıyor.' dedi. Halkın karşılaştığı zorlukları anladığını ifade eden Tinubu, ancak yakın zamanda yakıt sübvansiyonunu kaldırmasının ülkeye 3 ayda 1,3 milyar dolar kazandırdığını kaydetti. Devlet Başkanı Tinubu'nun, 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu durum, ülkede hayat pahalılığına yol açtı. Bu arada, Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC), artan hayat pahalılığına karşı yarın ülke genelinde protesto düzenlemeyi planlıyor.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından ekonomiyi canlandırmak ve enflasyonu düşürmek için tedbirler açıkladı.

Tinubu, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesindeki hayat pahalılığını hafifletmek için ailelere 200 bin tondan fazla tahıl dağıtılması talimatı verdiğini belirtti.

Ülkede asgari ücreti artırma, iş yerlerinde daha iyi maaşı teşvik etme ve çiftçilik, imalat ve küçük işletme sektörleri için mali yardım sözü veren Tinubu, " Hükümet, ihtiyaç sahibi öğrencilerin de şartlı nakit transferlerinden ve gıda dağıtımından yararlanabilmelerini sağlamaya çalışıyor." dedi.

Halkın karşılaştığı zorlukları anladığını ifade eden Tinubu, ancak yakın zamanda yakıt sübvansiyonunu kaldırmasının ülkeye 3 ayda 1,3 milyar dolar kazandırdığını kaydetti.

Devlet Başkanı Tinubu'nun, 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu durum, ülkede hayat pahalılığına yol açtı.

Bu arada, Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC), artan hayat pahalılığına karşı yarın ülke genelinde protesto düzenlemeyi planlıyor.