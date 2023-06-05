Nijerya'da Ticaret Birliği Kongresi, akaryakıt fiyatlarının indirilmesi çağrısı yaptı

Nijerya'da Ticaret Birliği Kongresi (TUC), hükümet tarafından sübvansiyonların kaldırılmasının ardından zamlanan akaryakıt fiyatlarının indirilmesi çağrısı yaptı. TUC temsilcileri ile Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkede petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonun kaldırıldığı açıklamasıyla zamlanan akaryakıt fiyatlarını görüşmek için bir araya geldi.

Nijerya'da Ticaret Birliği Kongresi (TUC), hükümet tarafından sübvansiyonların kaldırılmasının ardından zamlanan akaryakıt fiyatlarının indirilmesi çağrısı yaptı.

TUC temsilcileri ile Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkede petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonun kaldırıldığı açıklamasıyla zamlanan akaryakıt fiyatlarını görüşmek için bir araya geldi.

Hükümet Sözcüsü Dele Alake, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, TUC temsilcilerinin ülkenin eski akaryakıt fiyatlarına dönmesini istediğini belirtti.

TUC'nin taleplerin çoğunun "uygulanamaz olmadığını" ifade eden Alake, taleplerin yarın yapılacak bir başka müzakerede ele alınacağını aktardı.

Devlet Başkanı Tinubu'nun petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Ülkede litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,40 dolar) satılan akaryakıt fiyatları 488-557 nairaya (1,06-1,21 dolar) çıkmıştı.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC), eski akaryakıt fiyatlarına dönülmesi için 7 Haziran'a kadar süre vermiş, aksi takdirde ülke çapında grev başlatacaklarını duyurmuştu.

Nijerya'daki yakıt sübvansiyonu

Nijerya, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, Ekim 2000'de petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonu uygulamaya koymuştu.

Devlet Başkanı Tinubu, yakıt sübvansiyonunun yoksulları değil sadece zenginleri kayırdığını ve maliyetin giderek arttığını belirterek, sübvansiyonu kaldıracağını açıklamıştı.