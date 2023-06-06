Nijerya'da işçi sendikaları grevi askıya aldı

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Nijerya'da Ticaret Birliği Kongresi (TUC), hükümet tarafından sübvansiyonların kaldırılmasının ardından zamlanan akaryakıt fiyatları nedeniyle planladığı grevi askıya aldı.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Nijerya'da Ticaret Birliği Kongresi (TUC), hükümet tarafından sübvansiyonların kaldırılmasının ardından zamlanan akaryakıt fiyatları nedeniyle planladığı grevi askıya aldı.

NLC ve TUC temsilcileri ile hükümet yetkililer, ülkede petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonun kaldırıldığı açıklamasıyla zamlanan akaryakıt fiyatlarını görüşmek için bir araya geldi.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Kalem Müdürü Femi Gbajabiamila, toplantının ardından, işçi sendikalarının hükümetle daha fazla görüş alışverişinde bulunabilmesi için grev kararını askıya aldığını açıkladı.

Gbajabiamila, federal hükümet, TUC ve NLC'nin ücret artışı teklifini gözden geçirmek üzere ortak bir komite kuracağını ifade etti.

Devlet Başkanı Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,40 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 488-557 nairaya (1,06-1,21 dolar) çıkmıştı.

NLC, eski akaryakıt fiyatlarına dönülmesi için 7 Haziran'a kadar süre vermiş, aksi takdirde ülke çapında grev başlatacaklarını duyurmuştu.

Nijerya'daki yakıt sübvansiyonu

Nijerya, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına karşın rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, Ekim 2000'de petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonu uygulamaya koymuştu.

Tinubu, yakıt sübvansiyonunun yoksulları değil sadece zenginleri kayırdığını ve maliyetin giderek arttığını belirterek, sübvansiyonu kaldıracağını açıklamıştı.