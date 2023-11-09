Nijerya'da eski Merkez Bankası Başkanı serbest bırakıldı

Nijerya'da, daha önce yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen ve yargılandığı süreçte yeniden gözaltına alınan eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, serbest bırakıldı.

Başkent Abuja'daki Yüksek Mahkemede Yargıç Olukayode Adeniyi, Emefiele'nin serbest bırakılmasına ve gerektiğinde mahkemeye çıkarılmasına karar verdi.

Adeniyi, ayrıca Emefiele'nin tüm seyahat belgelerini mahkeme kayıt memuruna teslim etmesini emretti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9 Haziran'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen Emefiele, 25 Temmuz'da yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

20 milyon naira (yaklaşık 26 bin dolar) kefaletle serbest bırakılan Emefiele, Nijerya Devlet Güvenlik Servisince (DSS) yeniden gözaltına alınmıştı.

Emefiele, dün, Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından yeniden Yüksek Mahkeme'ye çıkarılmıştı.