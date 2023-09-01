Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Nedeniyle Uyarı Grevi İlan Edildi

Nijerya'da işçi sendikaları, ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığı nedeniyle "uyarı grevi" yapılacağını ilan etti.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) Başkanı Joe Ajaero, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin, sübvansiyonun kaldırılmasının etkilerini hafifletme çabaları konusunda sendikalarla diyaloğa girmek istemediğini belirtti.

Ajaero, bu nedenle 5-6 Eylül'de ülke genelinde iki günlük "uyarı grevi" yapılacağını, hükümetin ülkedeki hayat pahalılığına karşı önlem almaması halinde süresiz grev de başlatacaklarını söyledi.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarken beraberinde hayat pahalılığına yol açtı.

Tinubu, ülkesindeki hayat pahalılığını hafifletmek için ailelere 200 bin tondan fazla tahıl dağıtılması talimatı vermişti.

İşçi sendikaları, artan hayat pahalılığına karşı 3 Ağustos'ta ülke genelinde protestolar düzenlemişti.