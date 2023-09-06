Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Nedeniyle Hayat Pahalılığı Artıyor

Nijerya hükümeti ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığı nedeniyle sendikanın bazı şikayetlerini ele alması için hükümete iki hafta süre vermeyi kabul etti.

Nijerya hükümeti ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığı nedeniyle sendikanın bazı şikayetlerini ele alması için hükümete iki hafta süre vermeyi kabul etti.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Simon Lalong, Nijerya İşçi Konfederasyonun (NLC) ülkede iki günlük uyarı grevine başlamasının ardından TUC lideri Festus Osifo ile başkent Abuja'da görüştü.

Lalong, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki artan hayat pahalılığı nedeniyle sendikanın bazı şikayetlerini ele almak için TUC ile iki hafta üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Bakan Lalong, çözümü için iki haftalık bir zaman çizelgesi belirlenen konular arasında artan pahalılığın etkisini hafifletmek ve hem kamu hem de özel sektörde belirli bir düzeyde çalışan için vergi muafiyeti olduğunu kaydetti.

Nijerya İşçi Konfederasyonu, ülkede sübvansiyonun kaldırılmasının ardından ortaya çıkan hayat pahalılığına karşı 5-6 Eylül'de ülke genelinde iki günlük "uyarı grevi" başlamıştı.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Akaryakıtın litre fiyatı 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarken, enflasyon, enerji fiyatları öncülüğünde yükselişe geçmişti.

Ülkede sübvansiyonun kaldırılması nedeniyle temmuzda yıllık enflasyon yüzde 24,08'e yükselerek Eylül 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.