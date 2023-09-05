Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Nedeniyle Grev Başladı

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC), ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığı nedeniyle 2 günlük 'uyarı grevine' gitti. NLC Başkanı Joe Ajaero, grevin miting ya da protesto olmadığını belirterek çalışanlara evde otur çağrısı yaptı.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC), ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığı nedeniyle 2 günlük "uyarı grevine" gitti.

NLC Başkanı Joe Ajaero, yaptığı yazılı açıklamada, NLC'nin hayat pahalılığına karşı ülke genelinde planladığı grevin bugünden itibaren başladığını belirtti.

Ajaero, grev kapsamında miting ya da protesto olmayacağını aktararak "Bu kesinlikle 'evde otur' grevidir. Çalışanlar, NLC'nin talimatı olmaksızın göreve gelmeleri için herhangi bir kesimden gelen tehdit, gözdağı ve zorlamaya itibar etmemelidir." ifadelerini kullandı.

İşçi sendikaları, ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından ortaya çıkan hayat pahalılığına karşı bugün ve yarın için planladıkları greve ilişkin hükümetle dün yaptıkları görüşmede olumlu sonuç elde edememişti.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Simon Lalong, işçi sendikalarına ülkede artan hayat pahalılığı nedeniyle planlanan iki günlük "uyarı grevini" iptal etmeleri çağrısı yapmıştı.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Akaryakıtın litre fiyatı 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarken, enflasyon, enerji fiyatları öncülüğünde yükselişe geçmişti.

Ülkede sübvansiyonun kaldırılması nedeniyle temmuzda yıllık enflasyon yüzde 24,08'e yükselerek Eylül 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.