Nijerya'da artan hayat pahalılığı nedeniyle süresiz grev iptal edildi

Nijerya Ulusal Ekonomik Konseyi (NEC), işçi sendikalarına ülkede artan hayat pahalılığı nedeniyle planladıkları "süresiz grevi" iptal etmeleri çağrısı yaptı.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Simon Lalong, başkent Abuja'da Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen NEC Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Lalong, Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresine (TUC), hayat pahalılığı nedeniyle 3 Eylül'de planladıkları süresiz grevi iptal etmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Lalong, işçi sendikaların liderlerinin, hükümete karşı sabırlı olması ve diyalog için daha fazla zaman tanıması gerektiğini ifade etti.

İşçi sendikaları, süresiz greve gideceklerini duyurmuştu

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Akaryakıtın litre fiyatı 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarken, enflasyon, enerji fiyatları öncülüğünde yükselişe geçmişti.

Nijerya işçi sendikaları, ülkede artan hayat pahalılığına karşı 3 Eylül'den itibaren ülke genelinde süresiz greve gideceklerini açıklamıştı.