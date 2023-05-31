Nijerya'da akaryakıt fiyatları yükseldi

Nijerya'da Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükseldi.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketinden (NNPC) yapılan açıklamada, ülkede bugünden itibaren başkent Abuja'nın yanı sıra eyaletlere göre benzin fiyatlarının artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,40 dolar) satılan akaryakıt fiyatlarının 488-557 nairaya (1,06-1,21 dolar) çıktığı kaydedildi.

Bu kararın piyasa gerçekleriyle uyumlu olduğu aktarılan açıklamada, "Fiyatlar piyasa dinamiklerini yansıtacak şekilde dalgalanmaya devam edecek." denildi.

Nijerya'da 29 Mayıs'ta göreve başlayan Tinubu'nun yaptığı açıklamanın hemen ardından ülkede faaliyet gösteren özel petrol şirketleri akaryakıt satışını durdururken, devlete ait benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluşmaya başlamıştı.

Nijerya'daki yakıt sübvansiyonu

Nijerya, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, Ekim 2000'de halkın yaşamına kolaylık sağlamak için petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonu getirmişti.

Devlet Başkanı Tinubu, yakıt sübvansiyonunun yoksulları değil sadece zenginleri kayırdığını ve maliyetin giderek arttığını belirterek, sübvansiyonu kaldıracağını açıklamıştı.