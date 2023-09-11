Nijerya, AfDB'den 163 Milyon Dolarlık Kredi Aldı

Nijerya hükümeti, buğday üretimini artırmak amacıyla Afrika Kalkınma Bankasından (AfDB) 163 milyon dolar kredi aldığını duyurdu.

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Ofisinde görevli Enformasyon Direktörü Olusola Abiola'nın yaptığı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, ülkenin kuzeyindeki Kebbi eyaletinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Shettima, yaptığı açıklamada, federal hükümetin buğday üretimini desteklemek için AfDB'den 163 milyon dolar kredi aldığını belirtti.

Ülkedeki buğday üretim programının yakında başlatılacağını duyuran Shettima, "Kebbi eyaletinde 10 bin hektarlık bir alana ihtiyacımız var ancak Jigawa eyaletinde buğday üretimini artırmak için 50 bin hektarlık bir alanın ekilmesiyle program iyi şekilde yürütülebilir." ifadelerini kullandı.

Shettima, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu hükümetinin, ülkede gıda güvenliğinin sağlanması için özellikle tarım alanında Nijeryalılara yönelik tüm sözlerini yerine getireceği konusunda güvence verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'daki buğday fiyatları artmış, kıtanın en büyük buğday üreticisi olmak isteyen Nijerya, geçen yıl AfDB'den 134 milyon dolar kredi almıştı.