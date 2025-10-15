Nihan Işık Yücel, Zeytin ve Zeytinyağı Tesisi Kurdu

Adana'da 6 kuşaktır çiftçilik yapan ailesinin tarımsal faaliyetlerini yürüten Nihan Işık Yücel, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle zeytin ve zeytinyağı tesisi kurdu.

Ailesi ve yakınlarına ait nar, patates, pamuk ve zeytin gibi ürünlerin bulunduğu tarla ve bahçelerin tarımsal faaliyetlerini yürüten 28 yaşındaki Yücel, çiftçiliğin yanı sıra endüstride de faaliyet göstermek istedi.

Bu kapsamda Yücel, ailesine ait arazide yetiştiği zeytinlere katma değer kazandırmak amacıyla tesis kurmaya karar verdi.

Yücel, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanan IPARD Programı kapsamında 11 milyon liralık salamura zeytin ve zeytinyağı tesisi için yüzde 50 hibe desteği aldı.

Destekle Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'nde sulama imkanı bulunmayan araziye zeytinyağı ve salamura zeytin tesisini kuran Yücel, 350 dönümlük arazisinden hasadını yaptığı ürünleri burada işliyor.

Aynı zamanda Tarım ve Orman Gençlik Konseyi Üyesi olan Yücel, tesisinde elde ettiği salamura zeytin ve zeytinyağını dedesi İsmet ve ninesi Ganime'nin isimlerinden esinlenerek oluşturduğu "GANİS" markasıyla satışa sunuyor.

"Tarımda sadece üretmek artık yeterli değil"

Nihan Işık Yücel, AA muhabirine, ailesinin çiftçi olması dolayısıyla çocukluğundan beri tarımla iç içe olduğunu söyledi.

Eğitiminin de bu doğrultuda olduğunu ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdiğini anlatan Yücel, mezuniyetinin ardından işlerin başına geçtiğini belirtti.

Yücel, işlerin başına geçmesinin ardından tesisleşmeyle ilgili de çalışmalar yaptığını ifade etti.

Bu kapsamda bahçelerinde yetişen zeytinleri işleyip katma değer kazandırarak kendi markalarıyla satışa sunmak amacıyla tesis kurduğunu anlatan Yücel, şöyle konuştu:

"Yıllardır süregelen aile işletmemizde topraktan fabrikaya geçişte bulunmuş olduk. Yetiştirdiğimiz zeytinleri kendi tesisimizde kaliteli ve hijyenik şekilde işleyip, ürüne katma değer katıyoruz. Ürünü kendi markamızla tüketicinin sofrasına sunarak yaptığımız tarımı bir tık üst noktaya taşımış bulunmaktayız. Tarımda sadece üretmek artık yeterli değil, ona katma değer katarak daha fazla gelir elde etmek adına tesisi açtık."

Diğer ürünlerde de çalışma yapmayı planlıyor

Yücel, TKDK desteği sayesinde tesisini açabildiğini ve yetiştirdiği zeytine değer kazandırdığını ifade etti.

Tesisinin Avrupa Birliği standartlarında olduğunu belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Tarımda sadece toprakla uğraşırken gıda sanayisine girmiş olmak ve dalında gördüğümüz zeytini yağa dönüştürüp bir de böyle güzel ambalajlı şişelerimize koyduğumuzda çok gurur duyduk. Bu yaptığımız işler, bizlerin geleceğe umut dolu bakmamıza neden oluyor. Daha yürüyeceğimiz çok yol var. Zeytin konusunda uzmanlaştıktan sonra birçok gıda ürününe girmeyi de düşünüyoruz."