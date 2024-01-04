Niğde Valisi 2. OSB'yi İnceledi

Niğde Valisi Cahit Çelik, 2. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) sahasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemelere Vali Çelik'in yanı sıra Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın Serdar Ecemiş ve ilgililer katıldı.

Vali Çelik, 2. OSB incelemeleri esnasında yaptığı açıklamada Konaklı Beldesi ve Hüyük Mevkii arasında kurulumu tamamlandığında bölgenin önemli çekim merkezi haline gelecek olan Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 bin kişilik istihdamın hedeflendiğini söyledi.

2. OSB sahasında alt yapı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Vali Çelik; "Valiliğimiz koordinesinde, Belediyemiz ve Niğde İl Özel İdaremizin ortaklığında kurulan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kuruluş protokolü onaylanan Niğde 2. OSB'de malumlarınız olduğu üzere yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve YG-AG elektrik şebekesini kapsayan altyapı ihalesi 269 milyon 900 bin TL bedelle gerçekleşmiş ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştı. Altyapı işinin 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bizlerde Başkanımız ile buradaki çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Her zaman üretimin, sanayinin ve istihdamın önemine vurgu yapıyoruz. Temennimiz buradaki çalışmaların kısa süre zarfında tamamlanması ve Niğde Organize Sanayi Bölgesi ile Niğde-Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi gibi burada da vatandaşlarımıza iş ve AŞ sahaları açılmasıdır." dedi.

Bölgenin lojistik bakımından çok önemli bir noktada bulunduğuna dikkat çeken Vali Cahit Çelik, "2. Organize Sanayi Bölgemiz lojistik olarak önemli bir konumda. Organize sanayi bölgesinin yakın çevresine bakıldığında; Hüyük tren istasyonuna komşu, katı atık depolama tesisine 25 km, hizmete girecek Andaval yükleme merkezine 15 km, Niğde garına 29 km, Adana-Ankara Otobanı Niğde Doğu çıkışına 16 km, Mersin limanına 214 km, Nevşehir Kapadokya Havalimanına 111 km, Kayseri Havalimanına 100 km mesafede olduğunu görüyoruz. Ümit ediyorum ki; 2. OSB'miz Anadolu'nun parlayan yıldızı olacak, ilimiz ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, ilana çıkılmadan şimdiden yer tahsisi için firmalardan organize sanayi bölgemizin kapasitenin iki katı başvuru yapılmış durumda olduğunu görmek de ayrıca memnuniyet vericidir" dedi., - NİĞDE