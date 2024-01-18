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Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü: Kırsal Kalkınma Destekleme Projesi 19 Ocak'ta sona eriyor

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Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Kırsal Kalkınma Destekleme Projesi'nin 19 Ocak'ta sona ereceğini ve üst limitin 14 milyon TL olduğunu açıkladı. Baş, çiftçileri projeye başvuru yapmaya çağırdı.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Kırsal Kalkınma Destekleme Projesi'nin 19 Ocak'ta sona ereceğini ve üst limitin 14 milyon TL olduğunu söyledi.

Yaptığı açıklamada, çiftçileri uyaran Asım Baş, 2024 yılı içerisinde yatırımcı üreticilerden Kırsal Kalkınma Destekleme Projesine yüksek sayıda başvuru beklediklerini belirtti. Asım Baş, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın Kırsal Kalkınma ve Ekonomik Yatırımlar Desteği altında Tarım ve Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Desteklemeleri başvuru süreci, 3 Ocak itibariyle başladı. Destek 19 Ocak 2024 tarihinde ise sonlanacak. Ekonomik yatırımlar, altyapı projeleri dediğimiz başlıklarda 100 bin TL'den başlayıp, 14 milyon TL'ye kadar proje başvuruları yapılabilecek. Projeler yüzde 50 hibe şeklinde olacak. Geçen yıl bu proje kapsamında bakanlığımız tarafından 107 projemiz onaylanmıştı. Bizim önem verdiğimiz konu başlıklarından bir tanesidir bu proje. İlimizin üretimini piyasaya sunma açısından destekleyici projelerimizin başında. Aynı zamanda sulama başvurularımız da başladı ve 22 Ocak 2024 tarihinde o da sona erecek. Sulama Projesi'nde ise Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından proje üst limiti 3 milyon TL'ye çıkarıldı. Ben bu kapsamda üreticilerimize teşekkür ederim çünkü Niğde'de son 5-6 yıldır projeler kapsamında bakanlığımızdan pay alan iller arasında olduk. Başvurumuz fazla olduğu için başvuru sürecinde de daha fazla proje onaylanabiliyor. 2024 yılı içerisinde yatırımcı üreticilerimizden ciddi anlamda bir başvuru daha bekliyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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