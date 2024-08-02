Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Yerli Patates Çeşitlerini Çiftçilere Satıyor

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates çeşidinden ikisinin çiftçilere satışı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Niğde Patates ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü; 2005 yılından itibaren yapmış olduğu ıslah çalışmaları neticesinde 10 adet yerli patates çeşidini ülke tarımına kazandırdı. Özel sektöre satışı gerçekleştirilen 8 yerli çeşidin ileri kademedeki tohumluk üretimleri ile sertifikasyon işlemlerinin devam ettiğini belirten Niğde Patates ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak; bu yıl ilk kez 2 çeşidin çiftçilere satışının başlandığını duyurdu. Pırlak; "Enstitümüz tarafından geliştirilen yerli ve milli patates çeşitlerimizin çiftçilerimize yapılan satışının ardından yerli patatesleri önce pazarlarda ardından mutfaklarımızda görebileceğiz. Patateste çeşit geliştirmenin yanı sıra tohumluk üretimi de çok önemli bir konu. Geliştirmiş olduğumuz yerli çeşitlerimizi enstitü bünyemizde topraklı ve topraksız yöntemlerle mini yumruları geliştiriyoruz" dedi.

Topraksız yöntemle hastalıklardan arınmış tohumluk üretiliyor

Havada ve suda yetiştirdiği patates tohumlarıyla daha yüksek verim sağlayan Patates Araştırma Enstitüsü topraksız tarım sistemiyle 2 milyon adet mini yumru kapasitesine ulaştı. Klasik yöntemlerle ortalama 6 yumru elde edilirken topraksız tarım sayesinde üretim kapasitesinin yüzde 85 oranında arttığını söyleyen Pırlak, "Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle milli üretimimizi iki milyon adete kadar çıkarttık. Daha fazla üreterek çok sayıda tohumluğumuzu çiftçilerimize ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Aeroponik, hidrofonik ve klasik olmak üzere Türkiye'de şu anda üç sistemin bir arada bulunduğu tek kurum biziz. Bu sistem hastalıklardan arınmış daha fazla sayıda mini yumru elde etmemizi sağlıyor. Toprakta en fazla ortalama altı adet mini yumru elde ederken aeroponik sistemde 100 adet elde edebiliyoruz. Hidrofonik sistemde ise 50-60 adet arasında mini yumru elde edebiliyoruz" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE