Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nden 2024 Silajlık Mısır Üretiminde Başarı
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, 2024 yılı silajlık mısır üretim programını başarıyla tamamladı. Yerli ve milli tohumlarla gerçekleştirilen üretim, çiftçiler için sürdürülebilir tarım çözümleri sunmayı amaçlıyor.
10 yerli ve milli patates çeşidini ülke tarımına kazandıran Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nün 2024 yılı silajlık mısır üretimi programı başarıyla tamamlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nün arazisinde üretilen silajlık mısırın hasadı yapıldı. Yerli ve milli tohumlarla yapılan üretimi arttırarak çiftçilere sürdürülebilir tarım çözümleri sunmayı hedefleyen Enstitü, silajlık mısır hasadı ile yem üretimine de önemli katkı sağlıyor. - NİĞDE