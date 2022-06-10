Niğde OSB'de 16 milyar liralık yatırımla 6 bin 350 kişiye istihdam sağlanacak - Haberler

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ne ( Osb ) tahsis edilen 230 hektarlık alanda yıl sonuna kadar kurulacak fabrikalarda yaklaşık 6 bin 350 kişiye istihdam sağlanacak.

Kentte 1986 yılında 261 hektarlık alan üzerinde kurulan Osb, 2021'e kadar 474 hektarlık alana ulaştı.

Özellikle Niğde-Ankara Otoyolu'nun faaliyete geçmesi ve cazip imkanlar sunulmasıyla yatırımcıların ilgisini çeken Osb'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer kurumların desteğiyle bu yılın başında 230 hektar alan ilave edildi.

Niğde OSB Bölge Müdürü Mahmut Peşin, AA muhabirine, 704 hektara ulaşan bölgenin "butik OSB" gibi faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 4 bin 600 kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Yatırıma açılan 230 hektarlık genişleme alanının her türlü altyapısının 4 ay gibi kısa sürede tamamlandığını anlatan Peşin, 29 parselin aralarında yabancı yatırımcıların da olduğu önemli firmalara tahsis edildiğini belirtti.

16 milyar liralık yatırım

Peşin, OSB'de yıl sonuna kadar önemli firmaların faaliyete başlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"OSB'de yıllık yaklaşık 300 milyon dolarlık ham madde ithalatının önüne geçecek elastan kumaş üretecek fabrika kurulacak ve 2 bin kişi çalışacak. Yine Çin menşeli ama Vietnam'da faaliyet gösteren firma fabrika kuracak, likralı iplik üretecek, 170 bin metrekare kapalı alanda 2 bin kişi istihdam edecek. Gaziantepli bir yatırımcımıza 4 ayrı fabrika yeri tahsis ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 31 Mart'ta temelini atmıştı. İnşallah 7'nci ayda inşaatı bitmiş, makineleri monte edilmiş ve 2 bin kişi işe başlamış olacak. Yeni yaptığımız tahsisler yıl sonunda tamamen faaliyete geçmiş olacak. Tamamlandığında ilimize 16 milyar liralık yatırım yapılmış olacak ve yıl sonu itibarıyla Niğde'de 6 bin 350 kişiye yeni istihdam alanı sağlanacak."

504 hektarlık alan için çalışma başlatıldı

OSB'ye çok yoğun arsa taleplerinin olduğuna işaret eden Peşin, bir cam üreticisinin yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik arazi talebinde bulunduğunu ve 3 bin 500 kişiye istihdam taahhüt ettiğini bildirdi.

Peşin, dünyadaki durağanlığa rağmen cesaret gösterip yatırım yapan tüm sanayicilere teşekkür ederek, "Yeni talepler için hemen bitişiğinde yer alan 504 hektarlık alanın Niğde OSB'ye dahil edilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Niğde Valiliği ve Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurularımız başladı. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla 504 hektarlık alanın altyapısını kısa sürede tamamlanmış ve yatırımcılarımızın hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

Niğde OSB'nin bölgesel ve sektörel teşvikler mevzuatında 5. bölgede yer aldığını anlatan Peşin, "Buraya yapılan yatırımın yaklaşık yüzde 60-70'ini devletimiz sanayiciye iade etmiş oluyor. Bu da sanayicinin burayı tercih etmesinde çok ciddi bir destek." dedi.