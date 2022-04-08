Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 'silisyum kütüğü' üretimine başlandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle kurulan Silisyum Teknolojileri Laboratuvarında 6N saflıkta silisyum kütüğü üretimine başlandı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, 21 Şubat'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı laboratuvarda incelemelerde bulundu.

Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya genelinde enerjinin kullanılması ve birbirine dönüştürülmesinin çok fazla önem arz ettiğini söyledi.

Merkezde dünyadaki en büyük enerji kaynaklarından güneş enerjisini değerlendirme amaçlı silisyum saflaştırması yaptıklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Silisyumun saflaştırılmasıyla 'ingot' dediğimiz silisyum kütüğünü üretiyoruz. Bundan sonraki süreçte yerli ve milli güneş hücrelerimizi, panelimizi yapacağız. Buradaki amacımız yerli ve milli olması. Tek taraflı güneş hücrelerinde yüzde 22, çift taraflılarda yüzde 23 verimliliğe ulaşmak istiyoruz. Şu anda da buna yaklaştık. Bu yapıdaki kütüğümüz tek kristal bir yapı. Üniversitemiz, Türkiye'de silisyum kütüğünü yapan tek kamu kurumu."

Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seyhan da laboratuvarda, projenin ilk aşaması olan 6N saflıkta n/p tipi silisyum kütük (Si Ingot) üretim sisteminin kurulumunun tamamlandığını anlattı.

Projenin ikinci aşamasında ise silisyum kütüğünün güneş hücrelerinde kullanılabilmesi için ince şekilde dilimlenmesinin yapılacağını bildiren Seyhan, bu kütüğü 180 mikron kalınlığında ince dilimler haline getireceklerini ifade etti.

Seyhan, dilimlenen kısımlar üzerine kimyasal desenlendirme yapacaklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Laboratuvarımızın diğer tarafında güneş hücresi dediğimiz yarı iletken aygıtları üretiyoruz. Güneş hücrelerinin bir araya getirilmesiyle de paneller oluşuyor. Esas güneş enerjisindeki teknoloji, aslında hücre ve bu kısımda. Bir sonraki aşamasında bunu planlıyoruz. Projemizin üçüncü aşamasında ise kumdan başlayarak saflaştırma yapacağız. Projeyi bitirdiğimizde silisyum değer zincirinin tamamının bir üniversitede, kamu kurumunda çalışıldığı bir merkez haline geleceğiz. Buradaki teknolojinin Türkiye'de olması bizim için çok önemli ve bir kamu kuruluşunda olması büyük önem arz ediyor. Merkezimiz sayesinde ham maddeyi buradan sağlamış olacağız, merkezimizde var olan güneş hücresi altyapısıyla da yüksek verimli güneş hücreleri üreteceğiz, daha sonra bunlar panellere dönüşecek."

Endüstriyel Ar-Ge yaptıklarına dikkati çeken Seyhan, önemli bir Ar-Ge merkezi olduklarını, bölge ve ülkedeki güneş hücresi üreten fabrikalarla ortak çalışmalar yapabileceklerini dile getirdi.