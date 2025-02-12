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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve İŞKUR'dan Gençlik Programı İşbirliği

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve İŞKUR'dan Gençlik Programı İşbirliği
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan protokolle, gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımı ve tecrübe kazanmaları amaçlanıyor. Program, üniversite öğrencilerine mesleki bilgi ve rehberlik hizmetleri sunacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile İŞKUR arasında "İŞKUR Gençlik Programı" iş birliği protokolü İmzalandı.

Gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımını sağlamak ve tecrübe kazanabilmelerini sağlamak adına hayata geçirilen "İŞKUR Gençlik" programı ile gençlerin eğitim aldıkları üniversite kampüslerinde kendilerini geliştirebileceği çalışmalarda yer alarak deneyim kazanması ve gelir elde etmesi hedefleniyor.

Genç istihdamının artırılması için sunulan teşvik ve desteklerin yanı sıra aktif iş gücü hizmetleri kapsamında düzenlenen mesleki bilgi ve tecrübe kazandıracak kurs ve programları da kapsayan "İŞKUR Gençlik" programı için Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Bingül'ün imzaladığı protokol çerçevesinde üniversite öğrencileri, iş hayatına geçiş sürecinde rehberlik hizmetlerinden faydalanacak ve kariyerlerine yön verecek yeni fırsatlar elde edecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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