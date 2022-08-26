TESK Genel Başkanı Palandöken, NESOB'u ziyaret etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (NESOB) ziyaret etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (NESOB) ziyaret etti.

NESOB Başkanı Alim Yeşil'den çalışmaları hakkında bilgi alan Palandöken, Türkiye'deki sorunların bütün kentlerde aşağı yukarı örtüştüğünü, bunun da haksız rekabet olduğunu söyledi.

Palandöken, bazı zincir marketleri eleştirerek "Alıp parayı kendi merkezlerine götürüyorlar. Niğde'ye faydaları yok. Geleneksel Niğde'nin esnafı ne yapıyor? ya onların yanında çalışmaya devam ediyor ya da çalışmıyorsa memleketi terk ediyor. Başka illerde bir düzen kurmaya gayret ediyor. Yani buranın esnafı yarının sanayicisi, tüccarı olacak insan büyük şehirlerde başka imkanlar denemeye çalışıyor. Dolayısıyla buranın geleneksel yapısının bozulmaması lazım." ifadesini kullandı.

Zincir marketlerin her türlü ürünü sattığına dikkati çeken Palandöken şunları kaydetti:

"Şimdi kırtasiye dönemi, esnaf kırtasiye aldı, üç beş kuruş para kazanacak. Şimdi bütün bu zincir marketler, kırtasiye malzemelerini getirdi. Bir ay evvel iki ay evvel neydi? Deniz malzemeleri satıyordu. Yani abesle iştigal eden bir iş yapıyor. Ne yapıyor? Tekne satıyor. Markette tekne satılır mı? Dolayısıyla sadece kandırma. Otuz tane tekneyi Türkiye'ye dağıtacak."

Palandöken daha sonra NESOB hizmet binasında, adının verildiği toplantı ve kurs salonunun açılışını yaptı.