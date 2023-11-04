Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, GES Projesi ile Enerji İhtiyacını Karşılayacak

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) hayata geçirdiği GES Projesi ile odanın enerji ihtiyacını çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılayacak.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının çatısında 400 metrekare alan üzerine kurulan 136 adet güneş paneli, 100 megavat enerji üretimi sağlayarak 70 hanenin yıllık enerji tüketimine eş değer 50 ton karbon tasarrufu sağlayacak. Yapılan projeyi yaptığı basın açıklaması ile duyuran Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil çevre dostu projenin detaylarını anlattı. Yeşil; "Bizim ısıtma ve soğutma sistemimiz tamamen klima üzerine ve birlik olarak fazla elektrik tüketimimiz vardı ve bu noktada güneş enerji sistemini tercih ettik. Bu proje ile doğaya karbon salınımı noktasında da proje ile katkı sağladık. Yeşil Enerji ile ilgili doğa dostu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ekim ayından itibaren devreye aldığımız 62 kW kurulu güce sahip güneş enerji santrali ile hem birlik binasının enerji ihtiyacını karşılanacak hem de EPDK ile yapılan anlaşma ile enerji iletim hatlarına enerji vererek gelir elde edeceğiz" dedi.

Projenin kurulumunu yapan firma yetkilisi Cemal Poyraz ise bölgenin güneş enerjisi potansiyeli açısından önemli bir yere sahip olduğunu söylediği açıklamasında, gerekli yatırım ve teşviklerle bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğine değindi. Poyraz; "Kurduğumuz santral 70 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak güce sahip ve ürettiği enerji yıllık bin 500 ağacın kurtarılmasını sağlayacak karbon sağlıyor. EPDK ile yapılan anlaşmalar sonucunda da Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kendi enerjisini karşıladığı gibi aynı zamanda fazla enerji üreterek bunu da ekonomiye kazandırmış olacak. Kurulan GES projesi 5 yılda kendi kendisini amorti ediyor. Bu, hem ekonomimize hem de doğamıza, gelecek nesillere ve dünyamızın geleceğine yapılan önemli bir yatırım" ifadelerini kullandı. - NİĞDE