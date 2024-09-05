Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde Hükümlülere Meyve Ağaçları Eğitimi Verilecek

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetim altında olan hükümlülerin mesleki bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, topluma entegre olmalarına destek olmak amacıyla eğitimler veriliyor.

Niğde Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetim altında olan hükümlüler için meyve ağaçlarını aşılama ve budama eğitimi iş birliği protokolü imzalandı.

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetim altında olan hükümlülerin meslek edinmesinin hedeflendiği eğitim 04 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. 250 kişinin istihdamının hedeflendiği eğitimlerde ilk kurs programında 15 hükümlü 32 saat teori ve pratik, 16 saat iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere 48 saat eğitim görecek.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Bu eğitimle, katılımcılar hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de topluma kazandırılmaları sağlanacak. Protokolün amacı, hükümlülere yeni bir başlangıç fırsatı sunmak ve iş gücü piyasasına kazandırmaktır" İfadelerine yer verildi. - NİĞDE