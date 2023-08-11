Niğde'de üretilen otomatik kapı 19 ülkeye ihraç ediliyor

NİĞDE - Niğde'de üretilen otomatik kapılar Vietnam dahil 19 ülkeye ihraç ediliyor.

Üretici Ali Selman Işık, Niğde'de 30 yıldır hizmet veren firmalarının son 15 yıldır yazılım, donanım üzerine hizmet verdiğini söyledi. Firmanın günden güne büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Işık, şuanda Türkiye genelinde 500'ün üzerinde bayileri olduğunu açıkladı. Otomatik kapıların ilk başta donanım ve yazılımları firmaya ait olan kartlarını ürettiklerini belirten Işık, "Tüm Türkiye ve dünyada birçok ülkeye satışını gösterdik. Bunun akabinde başka bir marka daha kurduk. Markamız adı altında otomatik kapıların mekaniklerini elektronik yazılım, donanım tamamı yüzde 100 yerli hale gelir şekilde üretimine başladık.

500'ün Üzerinde Bayi

Kurdukları markanın büyümesiyle Türkiye geneli 500'ün üzerinde bayi verdiklerini belirten İşletme sahibi Ali Selman Işık, "Ayrıca 19 ülkeye ihracat yapan bir firmaya sahibiz. Aynı zamanda bu sektörden önce de yine yazılım, donanım üzerine yaptığımız hizmetlerden Türkiye'de ilk kayan yazıyı üreten bir firmayız. Camilerde bulunan dijital imsakiyelerin ilk üreticisiyiz. Birçok büyük firmanın haberleşme protokol kartlarını ürettik. Tarım Sulama Otomasyon sistemlerini ilk gerçekleştiren firmayız. Sektör icabı otomatik kapıların yapay zekaya sahip kartlarını ürettikten sonra otomatik kapının her aksanını üretmeye başladık. Niğde de 1250 metrekare alanda hizmet veriyoruz. Burada bizim amacımız; her ticari sektörün olduğu gibi para kazanmanın yanında nasıl istihdam sağlayabiliriz, ülkemizi nasıl daha iyi yurtdışında temsil ederiz. Bu minvalde çıkmış bir firmayız" dedi.

Ülkede TS Belgeli Üretim Yapan 9 Firmadan Biri

Türkiye de üretim yapan firmanın TS belgeli Avrupa standartlarına sahip 9 firmadan biri olduklarını belirten Işık, "Buradan da Avrupa ülkeleri olduğu gibi birçok ülkeye ihracatını yaparız. Hatta 'Niğde'den Geleceğe Güvenle Açılan Kapı' diye sloganımız var. Niğde den Vietnam'a kadar ürünlerimizi ulaştırmaktayız. Bu bize gurur vermektedir. Bu süreçten sonra da ihracatımızı iyice hızlandıracağız. 0 ithalat yüzde 100 yerli mantığıyla çalışmaktayız" diye konuştu.

"Türkiye'de birçok hastanede bizim kapılarımız kullanılmakta"

Firma olarak ilk başta Amerika, Yunanistan, Hollanda, Fransa gibi ülkelerin yanı sıra Vietnam ve Özbekistan gibi birçok ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Işık, "Yaklaşık 19 ülke ile ihracatımız gerçekleşiyor. Türkiye'de birçok hastanede bizim kapılarımız kullanılmakta. Bizim temennimiz Niğde'nin adını tüm dünyaya duyurmaktır" ifadelerini kullandı.