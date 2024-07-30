Niğde'de turfanda lahana hasadı başladı

Türkiye'de beyaz lahana üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de turfanda lahana hasadına başlandı.

Niğde'de 25 köyde üretimi yapılan 2024 yılı için 18 bin 740 dekar alanda dikimi yapılan lahanada bu yıl 132 bin 155 ton rekolte bekleniyor. Tarlada 10 ile 15 TL arasında alıcı bulan beyaz lahananın Niğde'de geçen yıl yaklaşık 19 bin 440 dekar alanda ekimi yapıldı, 132 bin 130 ton lahana hasadı gerçekleştirildi. Ekim alanı geçen yıla oranla azalan lahananın bu yıl Niğde'de 18 bin 740 dekar alanda dikimi yapıldı. 2024 yılında 18 bin 740 dekar alanda dikimi yapılan ve hasadına başlanılan lahanada bu yıl 132 bin 155 ton rekolte beklentisi var. Türkiye'nin beyaz lahana üretiminin yaklaşık yüzde 19'unu karşılayan Niğde'de Bor ilçesi ile Ulukışla ilçesi ve köylerinde yoğun olarak lahana üretimi yapılıyor. Yerel piyasada da talep gören lahanalar Bosna Hersek, Arnavutluk ve Azerbaycan gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

25 köyde 900'e yakın çiftçinin geçim kaynağı olan beyaz lahana Ulukışla ve Bor ilçeleri ve ilçelere bağlı köylerin toprak yapısı nedeniyle üreticiler tarafından yetiştirmeye en uygun tarımsal ürünlerden kabul ediliyor. Diğer kentlere göre Niğde'de erkenci yetişen beyaz lahananın tanesi ise tarlada 10 lira ile 15 lira arasında alıcı buluyor. - NİĞDE