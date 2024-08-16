Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Patates Üretiminde Rekor Beklentisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, patates üretiminde bu yıl 1 milyon 45 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı. Niğde'de patates, lahana, elma, kiraz ve nektarin gibi ürünlerde hasadın devam ettiği ve çiftçilerin memnun olduğu belirtildi.

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de, bu yıl 1 milyon 45 bin ton rekolte beklendiğini bildirdi.

Baş, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de birçok tarım ürününde söz sahibi olan Niğde'de patates, lahana, elma, kiraz ve nektarin gibi ürünlerde hasadın devam ettiğini ve çiftçilerinin rekolteden memnun olduğunu söyledi.

Niğde'nin tarımsal potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Baş, altyapı yatırımlarıyla ihracatının da gelişmeye başladığına işaret etti.

Baş, önemli üretim kalemlerinden ve stratejik ürünlerden patates, lahana, çavdar, kuru fasulye, elma, domates, kiraz, nektarin gibi ürünlerde Türkiye'de ilk 10'da olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Patates rekoltesinde bu yıl, Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de artış var. Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de 2023 yılında 194 bin 800 dekar alanda 757 bin 480 ton rekolte elde edilirken, 2024 yılında ise ekim alanı 261 bin 300 dekara yükselirken, rekoltenin de 1 milyon 45 bin tona yükselmesi bekleniyor. Lahana üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan kentte, 25 köyümüzde hasadımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ile lahana üretimimiz aynı."

Türkiye'de elma ağacı bakımından ilk sırada yer alan Niğde'nin üretimde Isparta'dan sonra ikinci sırada yer aldığını aktaran Baş, "İlimizde 2023 yılında 240 bin 590 dekar alanda üretimi yapılan elmada 581 bin 304 ton elma rekoltesi elde edildi. 2024 yılında elma üretimi yapılan alan 246 bin 900 dekar alana yükselirken, bu yıl beklenen rekolte ise 621 bin 788 ton." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

İhracat Ekonomi İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli? Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur? Kiraz Mevsimi Öykü neden Mete'yle evlendi? Öykü ve Mete neden evlendi? Roblox ne zaman açılacak? 17 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi...
title