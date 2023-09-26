Niğde'de Patates Hasadı İşçilik Ücretleri Belirlendi

Niğde'de patates hasadının başlamasıyla birlikte, patates işçiliğinde çalışanların işçilik ücretleri belirlendi. Niğde Ziraat Odasında yapılan toplantıda patates hasadı ton hesabı yevmiye ücretleri belirlendi. Alınan karara göre, 1 ton patates toplama işçiliği 300 TL, araç ücreti ise 700 TL olarak belirlendi.

Niğde'de patates hasadının başlamasıyla birlikte, patates işçiliğinde çalışanların işçilik ücretleri belirlendi.

Niğde Ziraat Odasında 2023 patates hasat dönemi için belediye başkanları ve işçi başı çavuşları ile toplantı yaptı. Yapılan toplantıda patates hasadı ton hesabı yevmiye ücretleri belirlendi. Alınan kararda 1 bir ton patates toplama işçiliği 300 TL, araç ücreti ise 700 TL olarak belirlendi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Niğde İli Merkez İlçesi 2023 hasat dönemi için odamız toplantı salonunda belde belediye başkanlarımız ve işçi başı çavuşlarımız ile birlikte toplantı 2023 yılı patates hasadı 1 ton için patates toplama işçiliği, 300 TL, araç ücreti 700 TL olarak belirlendi. Belirtilen ücret 15.09.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir" denildi. - NİĞDE