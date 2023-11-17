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Niğde'de Kaçak Avcılara 132 Bin Lira İdari Para Cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğü, 2023 yılında kaçak avcılık yapan 34 kişiye toplamda 132 bin lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi için denetimlerini sürdürüyor ve bu yıl 11 av tüfeğine el koydu.