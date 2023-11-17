Niğde'de Kaçak Avcılara 132 Bin Lira İdari Para Cezası
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğü, 2023 yılında kaçak avcılık yapan 34 kişiye toplamda 132 bin lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi için denetimlerini sürdürüyor ve bu yıl 11 av tüfeğine el koydu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğünce 2023'te kaçak avcılık yapan 34 kişiye 132 bin lira idari para cezası uygulandı.
DKMP Niğde Şubesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi, ava kapalı yerlerde avcılık yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu yıl kaçak avcılık yapan 34 kişiye 132 bin 254 lira idari para cezası kesti, 11 av tüfeğine el koydu.
Kaynak: AA / Ekonomi