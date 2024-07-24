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Niğde'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Niğde'de mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığında toplandı. Toplantıda, mesleki eğitim alanında eğitim alan gençlerin mezun olduğu alanda istihdam edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar ile İİMEK Denetim Kurulu faaliyetleri de değerlendirildi.

Niğde'de mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığında toplandı.

Niğde Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara yönelik performans göstergeler, 2023 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Mesleki Eğitimin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü kurulun bilgisine sunuldu. Düzenlenen toplantıda mesleki eğitim alanında eğitim alan gençlerin mezun olduğu alanda istihdam edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar ile İİMEK Denetim Kurulu faaliyetleri de değerlendirildi.

Toplantı, 2024/2 dönemi engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma hibe desteği başvurularının görüşülüp, uygun görülen projelerin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilmesi kararının ardından sona erdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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