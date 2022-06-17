Niğde'de güneş enerjisi santrali ihalesi yapılacak

Niğde'nin Bor ilçesinde, güneş enerji üretim santrali kurulum ve enerji nakil hattı yapım işi kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

Niğde ili Kemerhisar Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 19 yıl süreli gelir paylaşımlı 830 kilovat (kW) ve 190 kW güneş enerji üretim santrali kurulum ve 8 bin 200 metre enerji nakil hattı yapım işi için kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkılacak.

İhale, 27 Haziran Pazartesi günü, saat 11.00'de Kemerhisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.