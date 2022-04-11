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Niğde'de erkenci patates ekimi devam ediyor

AA - Abdullah Özkul - Ekonomi
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Niğde'de erkenci patates ekimi devam ediyor

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık 8 bin dekar alanda erkenci patates üretilecek.

ALTUNHİSAR, NİĞDE (AA) - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık 8 bin dekar alanda erkenci patates üretilecek.

Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili ve patates üreticisi Tuncer Özçelik, Kırbağları mevkisinde ekim yapılan tarlasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yazlık patates ekiminin nisan başında başladığını söyledi.

Ekimin 3-5 güne biteceğini belirten Özçelik, önceki yıllara göre patates ekiminin azaldığını aktardı.

Özçelik, üreticinin patatesten yulaf, arpa ve buğday gibi ürünlere yöneleceğini anlatarak, "Şu anda patates ekim alanı 8 bin dekara düştü. Maliyetlerin yüksek olmasıyla ekecek arkadaş kalmadı. Ekemeyen çiftçi arpa, yulaf, buğday, nohut, fasulye gibi ürünlere yönelecek. Hububat ürünlerinde devlet tohum desteği verdiği için onlar da bu ürünlere yöneliyor." diye konuştu.

Niğde'de erkenci patates ekimi devam ediyor

Niğde'de erkenci patates ekimi devam ediyor

Niğde'de erkenci patates ekimi devam ediyor

Niğde'de erkenci patates ekimi devam ediyor

AA / Abdullah Özkul - Ekonomi

Ziraat Odası, Altunhisar, Niğde, Ekim, Ekonomi, Haberler

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