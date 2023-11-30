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Niğde'de Elmalı Göleti'nin yapımı devam ediyor

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Niğde'de yapımı devam Elmalı Göleti'nin gövde dolgusu işlemleri sürüyor. Göletin faaliyete geçmesiyle modern sulama yöntemleri kullanılarak tarım arazilerinden yüksek verim elde edilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 20 milyon lira katkı sağlanacak.

Niğde'de yapımı devam Elmalı Göleti'nin gövde dolgusu işlemleri sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, faaliyete geçtiğinde yıllık 20 milyon lira katkı sağlayacak göletle modern sulamanın yaygınlaştırılması ve tarım arazilerinden yüksek verim sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını belirtti.

İnşaatta gövde dolgusu imalatının devam ettiğini aktaran Balta, "Gövde dolgu imalatlarında yüzde 75 oranında gerçekleşme sağladık. Gölet sayesinde modern sulamayla 3 bin 130 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip yetiştirebilecek. Çalışmalar tamamlandığında ve bölgede yapılacak sulu tarımla 2023 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 20 milyon lira katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Devlet Su İşleri Niğde Tarım Ekonomi Haberler

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