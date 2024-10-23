Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Elma Rekoltesi 600 Bin Tona Yaklaşıyor

Niğde'de Elma Rekoltesi 600 Bin Tona Yaklaşıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, bu yıl 240 bin dekarlık alanda üretilen elma rekoltesinin 600 bin tona yaklaşacağını belirtti. İlde üretilen elmalar, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, bu yıl 240 bin dekarlık alanda rekoltesinin 600 bin tona yaklaştığını belirterek, "Yaklaşık 10'a yakın ülkeye ilimizde üretilen 20 çeşit elmadan ihraç ediyoruz. Niğde'nin elması, Türkiye'de pazar belirleyen bir noktaya geldi" dedi.

Türkiye'de elma üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de, hasadın son dönemine girildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, elma yetiştiriciliğine ilişkin bilgiler verdi. Kentte 2013 yılında 211 bin dekar alanda üretilen ürünlerden 350 bin ton rekolte alındığını kaydeden Baş, bu yıl 240 bin dekarlık alanda rekoltenin 600 bin tona yaklaştığını söyledi. Kent ekonomisin en önemli ihracat kalemlerinden birinin elma olduğunu vurgulayan Asım Baş, "Elma, bizim ilimizin öncü üretim kalemlerinden bir tanesi. İhracata yönelik bir yönü var. Yaklaşık 10'a yakın ülkeye ilimizde üretilen 20 çeşit elmadan ihraç ediyoruz. Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Irak, Umman, zaman zaman Mısır ve Avrupa Birliği ülkelerine ilimizde üretilen elmaları ihraç ediyoruz. Niğde'nin elması, Türkiye'de pazar belirleyen bir noktaya geldi" dedi.

ORGANİK ELMA ÜRETİMİ

Kentte önemli miktarda organik elma yetiştiriciliği de yapıldığını vurgulayan Baş, "Niğde'de 240 bin dekar alan elma üretimi yapılıyor ve bunun 25 bin dekarlık alanında organik elma üretimi yapılıyor. Bu da yaklaşık 23 bin ton organik elma rekoltesine karşılık geliyor. Organik elma üretimi ile 81 il arasında ilimiz, ilk 10 içerisindedir. Organik tarım yapmak isteyen çiftçilerimize desteklemeler bulunuyor. İlimizde organik elma üretimi yapan 336 çiftçimiz var. Organik olmayan bir elmayı 7 ila 8 TL'den alırlarken, organik yöntemle üretilen elmaları 9 ila 10 TL arasında alıyorlar. Tüccarlar ve özel sektörler, organik elma üreten çiftçilerle de sözleşme yapıyorlar ve bu sayede organik elma üretimine çiftçileri teşvik ediyorlar. Organik elmanın yurt dışına pazarlaması bile diğer elmalardan kolay" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi Güncel Niğde Tarım

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İBB BURS SONUÇLARI: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.