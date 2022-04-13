Niğde'de bu yıl 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

ULUKIŞLA, NİĞDE (AA) - Türkiye'nin elma üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de, bu yıl yaklaşık 650 bin ton rekolte hedefleniyor.

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Ulukışla ilçesinde elma fidanı dikimi ve budaması yapılan bahçede AA muhabirine, kentte elma üreticiliğinin ciddi mesafe katettiğini söyledi.

Kentte uluslararası rekabet gücüne sahip yaklaşık 2-3 bin dönümlük çok büyük bahçeler kurulduğunu belirten Kaplan, bu bahçelerde modern tarım teknikleri uygulandığını ve dünyayla rekabet edebilecek kalitede üretim yapıldığını dile getirdi.

Kaplan, bu tür elma bahçelerinin kurulumunun devam ettiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu yıl belki biraz az ama yine de 1500 dekarı geçecek bir bahçe kurulumu var. Diğer yıllarda 2-3 bin dönüm elma bahçesi kuruluyordu. Şu anda yaklaşık 550 bin ton civarında elma üretimimiz var. Ağaç sayısı ve dikilen bahçeler bakımından Türkiye ortalamasının çok üstündeyiz. Türkiye'de elma bahçesi alanı yüzde 2,3 artarken Niğde'de yüzde 12 civarında artış gösterdi. Elma ağacı sayısı 2010'lu yıllarda 6,5 milyon civarındayken şimdi 11 milyonu buldu. 11 milyon dikili elma ağacından yaklaşık 9,5 milyonu meyve veriyor. Geçen yıllarda meyve vermeyen 1,5-1,7 milyon civarında ağacımız var, bu yıl onlar da verime yattığında üretimimiz 650 bin tonu bulacak."

İç ve dış piyasada pazara hakim olma, üretimi daha kaliteli yapabilme amacıyla Elma Üreticileri Birliğini kurduklarını ifade eden Kaplan, Türkiye'de üretilen elmanın yaklaşık yüzde 8'inin ihraç edildiğini söyledi.

Niğde'de ihracata uygun kalitede elma üretiliyor

Niğde elmasının kalitesiyle dış piyasada tercih edildiğini vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Niğde'de üretilen 550 bin ton elmanın yaklaşık 150 bin tonu ihracata uygun kalitede ve çeşitlerde. Üreticisi, depocusu, paketlemecisi, pazarlamacısı, lojistiği olan geniş çaplı bir birlik olma hayalimiz var. İnşallah bunu yaptığımızda ürettiğimizi daha iyi pazarlamış olacağız. Elma üretiminin yüzde 60'ını ihraç eden ülkeler var, biz de inşallah ürettiğimizin yarısına yakınını ihraç edecek pozisyona geliriz."

15 ülkeye elma ihraç ediliyor

Kaplan, Niğde'de üretilen elmalara Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarından talep olduğunu ve daha çok kırmızı elmanın tercih edildiğini söyledi.

Hindistan, Rusya, Libya ve Irak'ın aralarında yer aldığı 15 ülkeye elma sattıklarını belirten Kaplan, "Niğde'de özellikle ürettiğimiz elmaların depolanabileceği ve işlenebileceği alanları artırmamız gerekiyor. Bu konuda diğer illerden biraz geride kaldık. Ürettiğimizin ancak yüzde 10-15'ini depolayabiliyoruz." dedi.