Niğde Belediyesi İşçilere Yüzde 40-45 Zam Yaptı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından kadrolu işçilerin yevmiyelerine yüzde 40, şirket işçilerinin yevmiyelerine yüzde 45 zam müjdesi verildi.

Niğde Belediyesi ; işçilere büyük bir zam yaparak çalışanlarının maaşlarında önemli bir artış sağladı. Yapılan zam oranı kadrolu işçiler için yüzde 40, şirket işçileri için ise yüzde 45 olarak belirlendi. Niğde Belediyesi, çalışanlarının emeklerine ve katkılarına değer vererek, maaşlarında önemli bir artış yapma kararı aldı. Bu kararla kadrolu işçilerin yevmiyesine yüzde 40, şirket işçilerin yevmiyesine ise yüzde 45 zam yapıldı. Bu zam, işçilerin maddi açıdan daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine ve daha fazla motivasyonla çalışmalarına imkan sağlayacak. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapılan zammın çalışanların emeklerine olan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti. Çalışanların daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalarını hedeflediklerini ifade eden Başkan Özdemir, işçilerin emeklerine karşılık adil bir şekilde ödüllendirilme yaptıklarını vurguladı. Bu zam sayesinde, işçilerin ailelerine daha iyi bakabilecekleri ve yaşam standartlarını yükseltebilecekleri bir ortam sağlanmış olacağını ifade etti. Yapılan zam sonrası Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler, Başkan Özdemir'e kendilerine verdiği zam için teşekkür ziyaretinde bulundu. İşçiler; Başkan Özdemir'e gösterdiği duyarlılık ve destek için teşekkür etti. Yapılan zamdan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Maaşlarında yapılan bu artışın, motivasyonlarını artıracağını ve daha verimli bir şekilde çalışacaklarını belirttiler. Ayrıca, belediyenin çalışanlarını değerli hissettirdiğini ve emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Başkan Özdemir; "Değerli çalışma arkadaşlarım, Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerimiz yapılan zam sonrası teşekkür için yanımıza kadar geldiler. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu şehre en güzel hizmet için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Bu zammın, işçilerin daha fazla çalışma isteği ve bağlılık duygusuyla birlikte belediyenin hedeflerine daha hızlı ulaşmasına katkı sağlayacağı düşünülürken, yapılan zam ile birlikte Niğde Belediyesi'nin, çalışanların emeğine verdiği değer bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Niğde Belediyesi, çalışanlarının refahını önemseyen bir anlayışa sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu zam sayesinde, işçilerin daha iyi bir yaşam sürebilecekleri ve geleceklerini daha umutla karşılayacakları bir ortam sağlanmış olacak. - NİĞDE