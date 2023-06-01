New York'ta 3 Gün Sürecek Kenevir Fuarı Başladı

ABD'nin New York şehrinde Kenevir Dünya Kongresi ve İş Fuarı (CWCBExpo) başladı. Manhattan'daki Jacob Javit Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, sektörün ileri gelen kuruluşlarını ve katılımcıları bir araya getiriyor. Üç gün sürecek fuarda sektör ile ilgili kesintisiz eğitim, iş kurma ve ağ oluşturma üzerine programlar düzenlenecek.

ABD'nin New York şehrinde Kenevir Dünya Kongresi ve İş Fuarı (CWCBExpo) başladı.

Manhattan'daki Jacob Javit Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, sektörün ileri gelen kuruluşlarını ve katılımcıları bir araya getiriyor.

Üç gün sürecek fuarda sektör ile ilgili kesintisiz eğitim, iş kurma ve ağ oluşturma üzerine programlar düzenlenecek.

Fuarda yer alacak kar amacı gütmeyen eğitim ve savunuculuk kuruluşları, kenevir topluluğunda sosyal adaleti, çevresel yenilenmeyi, yasal düzenlemeleri ve ekonomik kapsayıcılığı teşvik konusunda oturumlara katılacak.

Fuar boyunca 200'den fazla reyonda sağlık ve güzellik ürünleri, infüzyon içecekler, sakızlar, yardımcı ürün ve hizmetler sergilenirken, bu şirketlerin kurucuları ile katılımcılar bir araya gelecek.

Bu yılki CWCBExpo'da ayrıca ilk kez, New York eyaleti genelinde 15 çiftçi ve yetiştiricinin yer aldığı özel bir alan bulunacak.

Fuar, 3 Haziran'da sona erecek.