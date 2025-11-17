Haberler

New York İmalat Endeksi Kasımda 18,7'ye Yükseldi

Güncelleme:
ABD Merkez Bankası New York şubesinin açıkladığı verilere göre, kasım ayında imalat endeksi 8 puan artışla 18,7'ye çıktı. Yeni sipariş ve sevkiyat endekslerinde de artış gözlemlenirken, geleceğe yönelik iyimserlik azaldı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi kasımda 8 puan artışla 18,7'ye yükseldi.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 6,1'e gerilemesi yönündeydi. Endeks, ekim ayında 10,7 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi kasımda 12,2 puan artarak 15,9'a ve sevkiyat endeksi 2,4 puan artışla 16,8'e çıktı.

Gelecek altı aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 11,2 puan azalarak 19,1'e düştü.

Raporda görüşlerine yer verilen New York Fed Ekonomik Araştırma Danışmanı Richard Deitz, New York eyaletinde imalat faaliyetinin güçlü bir hızla büyüdüğünü ve manşet endeksin geçen kasımdan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Deitz, istihdam seviyeleri ve çalışma saatlerinin sınırlı ölçüde arttığını kaydederek, "Şirketler koşulların iyileşmesini beklese de geleceğe yönelik iyimserlik azaldı." ifadelerini kullandı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
