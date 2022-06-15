New York Fed imalat endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, haziranda eksi 1,2 değerinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralmanın devam ettiğine işaret etti. ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi imalat endeksi, haziranda eksi 1,2 değerinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralmanın devam ettiğine işaret etti. New York Fed'in haziran ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, haziranda 10,4 puan artarak eksi 1,2 değerine çıktı. Bu dönemde beklentilerin aksine imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğine işaret eden verinin 3 değerini alması öngörülüyordu. New York eyaletindeki imalat sektöründe yaşanan daralmayı gösteren endeks, mayıs ayında eksi 11,6 değerinde gerçekleşmişti. Yeni sipariş endeksi haziranda 14,1 puan artarak 5,3 değerine ve sevkiyat endeksi de 19,4 puan artışla 4 değerine yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 18'den 14'e geriledi. Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor. AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Merkez Bankası New York Fed Ekonomi Haberler

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