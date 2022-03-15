New York Fed imalat endeksi 22 ayın en düşük seviyesine geriledi - Haberler

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New York Fed imalat endeksi 22 ayın en düşük seviyesine geriledi

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York Fed imalat endeksi 22 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, martta eksi 11,8 değerine gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi imalat endeksi, martta eksi 11,8 değerine gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

New York Fed'in mart ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, martta 14,9 puan azalarak eksi 11,8 değerine düştü.

Bu dönemde beklentilerin aksine düşüş gösteren ve Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inen verinin 7 değerini alması öngörülüyordu.

New York eyaletindeki imalat sektöründe yaşanan daralmayı gösteren endeks, şubat ayında 3,1 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, martta 12,6 puan azalarak eksi 11,2 değerine, sevkiyat endeksi de 10,3 puan azalışla eksi 7,4'e geriledi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 28,2'den 36,6'ya çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Mayıs, Fed, Ekonomi, Haberler

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