New York Borsasında Faiz İndirim Beklentileriyle Yükseliş

New York borsası, ABD'de iş gücü piyasası koşullarının zayıfladığını gösteren verilerin, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu ay faiz indirimine gideceği beklentilerini desteklemesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,77 artarak 45.621,29 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,83 artışla 6.502,08 puana yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,98 kazançla 21.707,69 puana tırmandı.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yakından takip edilirken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede dün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisinin iş gücü talebinin azaldığına işaret etmesinin ardından bugün açıklanan veriler de iş gücü piyasasındaki büyümenin yavaşladığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 artarak tahminlerin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasına dair zayıf gelen göstergelerin Fed'in bu ay faiz indirimine gideceği beklentilerini desteklediğini ifade etti.

Ülkede açıklanan diğer veriler ise hizmet sektöründeki genişlemenin hızlandığını gösterdi. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 52'ye çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı ise temmuzda yüzde 32,5 artışla 78,3 milyar dolara ulaşarak 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, New York Fed Başkanı John Williams, bankanın maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerindeki ilerlemenin devam etmesiyle faiz oranlarını düşürmenin zamanla uygun hale geleceğini ifade etti.

Kurumsal tarafta da bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un hisseleri, gelir tahminin piyasa beklentilerini karşılayamaması sonrası yüzde 4,9 değer kaybetti.

ABD'li giyim firması American Eagle Outfitters'ın hisseleri ise oyuncu Sydney Sweeney ile yaptığı işbirliğinin talebi artırması ve şirketin üçüncü çeyrek satışlarının tahminlerin üzerinde olacağını öngörmesinin ardından yüzde 37,9 yükseldi.