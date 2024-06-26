New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 39.127,80 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.477,90 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kazançla 17.805,16 puana çıktı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı para politikası adımlarına dair ipucu ararken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, yarın açıklanacak büyüme verilerinin Fed'in izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla netlik sağlayabileceğini belirterek, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığının geçen ay yayımladığı ocak-mart dönemi Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminlerde, ülke ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 8 baz puan artışla yüzde 4,32 oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,93'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 0,8 ile artışını sürdürdü.

Ülkede yeni konut satışları, yüksek konut fiyatları ve mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle mayısta aylık bazda yüzde 11,3 azalarak Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Öte yandan, dün Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyururken, Rivian'ın hisse fiyatı yüzde 23 değer kazandı.

Alman Bosch'un ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool'u satın almayı değerlendirdiğine yönelik haber sonrasında da Whirlpool'un hisseleri yüzde 17 yükseldi.

Ayrıca, ABD'li teknoloji devi Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıktı. Şirketin hisseleri günü yüzde 4'e yakın artışla tamamladı.