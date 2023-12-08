New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 36.117,38 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artarak 4.585,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 kazançla 14.339,99 puana yükseldi. ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Ülkede hafta içinde açıklanan JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasındaki soğumayı gösterir nitelikte gelirken, bugün açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık veriler karışık sinyaller verdi. Analistler, ABD'de para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti. Öte yandan dün en gelişmiş yapay zeka modeli 'Gemini'yi tanıtan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisselerindeki yüzde 5'in üzerindeki yükseliş de piyasalardaki pozitif seyri destekledi. Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri de Meta, OpenAI ve Microsoft'un AMD'nin en yeni yapay zeka çipini kullanacaklarını açıklamasının ardından yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 36.117,38 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artarak 4.585,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 kazançla 14.339,99 puana yükseldi.

ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede hafta içinde açıklanan JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasındaki soğumayı gösterir nitelikte gelirken, bugün açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık veriler karışık sinyaller verdi.

Buna göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Aralık ile biten haftada 220 bine yükseldi ancak söz konusu artışa rağmen işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca süregelen işsizlik maaşı başvurularındaki azalış ise işten çıkarmaların hızının artmadığına işaret etti.

Analistler, ABD'de para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan dün en gelişmiş yapay zeka modeli "Gemini"yi tanıtan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisselerindeki yüzde 5'in üzerindeki yükseliş de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri de Meta, OpenAI ve Microsoft'un AMD'nin en yeni yapay zeka çipini kullanacaklarını açıklamasının ardından yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.