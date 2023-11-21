New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artışla 35.151,04 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artarak 4.547,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 kazançla 14.284,53 puana çıktı. Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler güçlenirken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artışla 35.151,04 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artarak 4.547,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 kazançla 14.284,53 puana çıktı.

Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının ( Fed ) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler güçlenirken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Piyasalardaki pozitif seyirde, teknoloji hisselerindeki yükseliş öne çıktı.

Teknoloji dünyasında yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nın kurucu ortağı Sam Altman'ın geçen hafta üst yöneticilik görevinden alınması sonrası yaşananlar takip edilirken, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, Altman'ın yapay zeka araştırmalarının başı olarak Microsoft'a katıldığını duyurdu. Söz konusu gelişmelerin ardından Microsoft'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri de yarın açıklanacak bilançosu öncesi yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Para politikası tarafında ise Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilmeye devam edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ekonomik verilerin fiyat artışlarının hızı yavaşlarken ekonominin büyüdüğüne işaret ettiğini ancak bu ilerlemenin Fed'in enflasyona karşı zafer ilan etmesi için yeterli olmadığını ifade etti. Odak noktasının enflasyonu hedefe düşürmek olduğunu yineleyen Barkin, enflasyonun "inatçı" olduğunu gördüğünü aktardı. Faiz oranlarının ne kadar süre yüksek kalacağına ilişkin ise Barkin, bunun enflasyonun seyrine bağlı olacağını kaydetti.

Analistler, yatırımcıların para politikasının görünümünü değerlendirmeye devam ettiğini, bankanın yarın yayımlanacak son toplantısına ait tutanaklarda politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

Tahvil faizlerinde ise düşüş sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42 seviyelerine geriledi.

Öte yandan, Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı kripto para borsası Binance'den bir soruşturmayı sonlandırmak için 4 milyar doları aşkın ceza ödemesini talep etti.