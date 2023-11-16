New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artışla 34.991,21 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak 4.502,88 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kazançla 14.103,84 puana çıktı. ABD'de beklentilerin altında gelen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri sonrasında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artışla 34.991,21 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak 4.502,88 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kazançla 14.103,84 puana çıktı.

ABD'de beklentilerin altında gelen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri sonrasında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede ÜFE, ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

ABD'de perakende satışlar da ekimde aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında düşüş kaydetti. Mart ayından bu yana ilk kez aylık bazda gerileyen perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 2,5 artış gösterdi.

Analistler, söz konusu verilerin yaz harcamalarındaki patlamanın, tatil alışveriş sezonuna girerken soğumaya başladığının bir işareti olduğunu belirtti.

Ülkede 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı yüzde 7,61 ile eylül sonundan bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam ederken, mortgage başvuruları yüzde 2,8 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, kasımda 9,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonda daha fazla yavaşlama olduğunu gösteren son ekonomik verilerin "cesaret verici" olduğunu belirtti.

Fed'in faiz artırım döngüsünün erken sona ermesi konusunda uyaran Daly, bankanın para politikasında sıkılaştırmanın bittiğini söylediği ancak ardından aniden rotayı tersine çevirmek zorunda kaldığı bir "durdur-başlat" durumundan endişe duyduğunu ifade etti.

Öte yandan, üçüncü çeyrekte beklentileri üzerinde finansal sonuçlar bildiren ABD'li perakende devlerinden Target'ın hisselerinin yaklaşık yüzde 18 artması dikkati çekti.