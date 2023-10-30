New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,58 artışla 32.928,96 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,20 artarak 4.166,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 kazançla 12.789,48 puana yükseldi. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,58 artışla 32.928,96 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,20 artarak 4.166,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 kazançla 12.789,48 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikası kararlarını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları piyasaların odağında yer alırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında para politikasının seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

İstihdam raporu başta olmak üzere iş gücü piyasasına ilişkin bu hafta açıklanacak verilerin de takip edileceğine dikkat çeken analistler, verilerin piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan ABD'de bilanço sezonu da devam ederken analistler, Apple, Pfizer, Starbucks, Qualcomm ve Eli Lilly gibi büyük şirketlerin bu hafta açıklanacak finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Ülkede bugün açıklanan bilançolara göre ise fast-food devlerinden McDonald's'ın geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde fiyat artışlarının etkisiyle yüzde 14'lük artış kaydetti. Şirketin hisseleri yüzde 1,7 yükseldi.